أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة على غالبية مناطق الشمال

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تميل درجات الحرارة إلى الاعتدال اليوم الأربعاء على غالبية مناطق الشمال، بينما تسجل ارتفاعا غدا الخميس، خصوصا على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و37 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و30 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية.