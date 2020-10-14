بحث مشاركة القطاع الخاص في مبادرة «عمل الوفاق» للتشغيل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 09:32 صباحا
اجتماع لجنة تشغيل الباحثين عن العمل، 13 أكتوبر 2020، (عمل الوفاق)

ناقشت لجنة تشغيل الباحثين عن العمل بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق، مشاركة القطاع الخاص في تلك المبادرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول أمس الثلاثاء بإدارة التشغيل والاستخدام، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتناول الاجتماع إمكانية ربط منظومة لجنة ترشيد المرتبات مع منظومة مركز الثوثيق والمعلومات بوزارة العمل.

حضر الاجتماع مدير إدارة التشغيل والاستخدام محمد برواطى، ورئيس لجنة إدارة صندوق التسهيلات المالية الدكتور بلقاسم السويدي، ومدير إدارة التفتيش العمالي عبدالناصر الرويمي، ومدير إدارة التفتيش الوظيفي صالح عثمان، ومدير إدارة التنظيم الإداري والملاكات الوظيفية عبدالناصر بربه.

يذكر أن وزارة العمل أطلقت خلال شهر أكتوبر الجاري منظومة التسجيل المباشر للباحثين عن العمل عبر موقعها الإلكتروني.

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