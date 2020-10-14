برامج تدريبية لتحسين معيشة الأسر محدودة الدخل في يفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أكتوبر 2020, 08:46 صباحا
اجتماع المجلس البلدي يفرن، 25 أغسطس 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية يفرن عقد برامج تدريبية لدعم وتحسين الظروف المعيشية للأسر محدودة الدخل، من خلال توفير تدريب مهني مجانى لها، إذ ستبدأ البرامج في 25 أكتوبر الجاري، وستستمر لمدة شهرين.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين مؤسسة كفاءة للتطوير و التأهيل وبلدية يفرن في دعم الأسر ذات الدخل المحدود داخل البلدية والبلديات المجاورة وبدعم من برنامج الأغذية العالمى، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

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كما عقد عميد المجلس البلدي حسين كافو اجتماعا مدير البرامج بمؤسسة كفاءة للتطوير و التأهيل، ناجي البكاي بشأن هذه المبادرة، الإثنين الماضي، حيث اتفق على أن تستهدف الدورات التدريبية مجالات «الجبس بورد، الإعلام ويتضمن التدريب على المونتاج والفوتوشوب، وصناعة الحلويات»

وأشار البيان إلى أن الدورات تشمل الأعمار من 18 سنة فما أعلى، ومن يرغب فى الاشتراك التواصل على الرقمين التاليين: 0913504985، 0925050641.

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