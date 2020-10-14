تشكيل دوريات في طبرق لمتابعة عمل مستودعات غاز الطهي

أثناء متابعة عمل اللجنة لأحد المستودعات, (الإنترنت)

شكلت إدارة جهاز الحرس البلدي بطبرق، دوريات لمتابعة عمل مستودعات غاز الطهي بالمدينة، بعد ورود معلومات تفيد بمتاجرة بعض أصحاب المستودعات بالغاز وبيعه للسماسرة.

وقال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي طبرق مصطفى زاكي، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن جهاز الحرس لديه صفة مأمور الضبط القضائي، وسيحاسب كافة أصحاب مستودعات غاز الطهي الذين يتاجرون بالغاز ويبعونه لسماسرة الغاز.

وأضاف زاكي، أن «هناك شكاوى كثيرة تصل إلينا من المواطنين أن هناك مخالفات تحدث بمستودعات الغاز، لهذا قمنا بتشكيل لجنة مهمتها متابعة مستودعات الغاز وضمان وصوله لمواطنين بشكل مباشر».

وحذر زاكي أصحاب المستودعات بضرورة الالتزام والتقيد بكافة الإجراءات التي وضعها المجلس التسييري لبلدية طبرق بحيث تصل الكمية كاملة للمواطنين.