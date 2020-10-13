حكومة الوفاق تناقش مشروع الموازنة العامة المقترحة للعام 2020/2021

اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2020/2021، 13 أكتوبر 2020. (حكومة الوفاق)

ناقش مجلس الوزراء بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، مشروع الموازنة العامة المقترحة من وزارتي المالية والتخطيط للعام 2020/2021:

وبحسب بيان لحكومة الوفاق، فإن مجلس الوزراء بحكومة الوفاق عقد مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعه الطارئ الثالث للعام الجاري 2020، برئاسة النائب أحمد عمر معيتيق، وبحضور عضوي المجلس الدكتور محمد عماري زايد، وأحمد حمزة، والوزراء.

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وتم خلال الاجتماع إحالة مشروع الموازنة العامة المقترحة للاعتماد مع مراعاة الملاحظات المقترحة من الوزراء.

اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2020/2021، 13 أكتوبر 2020. (حكومة الوفاق)

اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2020/2021، 13 أكتوبر 2020. (حكومة الوفاق)

اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2020/2021، 13 أكتوبر 2020. (حكومة الوفاق)

اجتماع مجلس الوزراء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2020/2021، 13 أكتوبر 2020. (حكومة الوفاق)