إطلاق حملة للتوعية من سرطان الثدي في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 08:26 مساء
أعضاء المنظمة ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق, 13 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

أطلقت منظمة العطاء للتوعية والخدمة الاجتماعية بطبرق حملة للتوعية من سرطان الثدي.

وقالت مسؤولة المنظمة تهاني الشاويش إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، «تضامناً مع مرضى سرطان الثدي في الشهر الوردي، قمنا بحملات توعوية وتثقيفية في أماكن متفرقة وعبر وسائل الإعلام المختلفة، لنصح النساء بضرورة الكشف بين الحين والآخر حفاظا على صحتهن وسلامتهن».

وأضافت الشاويش «عقدنا اجتماعا مع رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية لإعطائه فكرة عن هذه الحملة، والذي رحب بها وشجعها ووعد بدعمنا لتثقيف الجميع بخطورة سرطان الثدي».

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