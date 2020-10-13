باشاغا يجتمع مع أعضاء الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 06:07 مساء
لقاء باشاغا مع الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

التقى المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس أعضاء الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الداخلية إن اللقاء حضره مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ونائبه ومدير مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بوزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن أعضاء الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب استعرضوا خلال الاجتماع ورش عمل الفريق في الداخل والخارج واللجان الفنية المنبثقة عنها.

وأضافت وزارة الداخلية أن أعضاء الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب قدموا من خلال عرض مرئي رؤية وأهداف وآلية عملهم في مجالات مكافحة الإرهاب وأبعاده المحلية والإقليمية.

لقاء باشاغا مع الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
لقاء باشاغا مع الفريق الوطني لمكافحة الإرهاب. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
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