استعداد أوروبي لدعم المشروعات التنموية في البلديات ومفوضية الانتخابات

لقاء معيتيق مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

أكد الاتحاد الأوروبي استعداده العمل مع البلديات للإسهام في عدد من مشروعات التنمية ودعم وتوحيد الجهود بما يمكن المفوضية العليا للانتخابات للانتهاء من استحقاقاتها خلال الفترة القادمة، بحسب إدارة التواصل والإعلام.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتق، ظهر اليوم الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، خوسيه أنطونيو سابديل، الذي تسلم مهامه مؤخراً.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء جرى خلاله «التأكيد على دعم مسار مخرجات مؤتمر برلين وما توصل إليه الاجتماع المنعقد في برلين أخيراً، من أجل دعم المسار الدستوري وتوحيد الميزانية العامة وتأكيد العمل مع الأطراف الدولية لضمان استمرار إنتاج النفط وما اتخذ من خطوات لحزمة الإصلاحات الاقتصادية».

لقاء معيتيق مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا. الثلاثاء 13 أكتوبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)