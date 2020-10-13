وصول مواد خاصة بمشروع توصيل المياه إلى أحياء شرق وشمال بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 02:59 مساء
مواد مخصصة لمشروع مياه في بنغازي، 13 أكتوبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

تسلمت بلدية بنغازي المواد الخارجية لمشروع تغذية الأحياء في الجزئين الشرقي والشمالي للبلدية بمياه الشرب، من منظومة جهاز النهر الصناعي.

وستنقل المعدات إلى الشركة المنفذة للمشروع، وهي موردة بموجب عقد بين البلدية وجهاز النهر الصناعي، بتمويل من لجنة إعادة الاستقرار لبنغازي، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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والمشروع عبارة عن مد خط مياه بدءا من تقاطع الطريق الدائري الخامس مع طريق المطار، وحتى تقاطع الطريق الخامس مع شارع فلسطين، حيث موقع غرفة تخفيض الضغط رقم 5، التي من المقرر إنشاؤها ضمن مكونات المشروع، وتركيب المعدات الميكانيكية من محابس تخفيض ضغط ومحابس قفل وغيرها.

يذكر أن المشروع متوقف منذ نحو 20 سنة، والبلدية فتحت اعتمادا مستنديا له، الذي يهدف إلى تغذية الأحياء الواقعة شرق وشمال البلدية بمياه النهر الصناعي.

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