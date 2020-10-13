إجراء أعمال صيانة في المستشفى المركزي أجدابيا

صيانة مستشفى المركزي التعليمي أجدابيا «الشهيد امحمد المقريف»، 13 أكتوبر 2020، (تصوير: صلاح ناصف)

يشهد المستشفى المركزي التعليمي أجدابيا «الشهيد محمد المقريف»، أعمال صيانة في عدد من أقسامه، تنفذها الشركات المحلية المكلفة من القيادة العامة.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمستشفى، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن أعمال الصيانة تشمل أقسام «الإسعاف السريع، والأطفال، وباطنة الرجال، والصيدلة، والولادة»، إضافة إلى إزالة الطريق المعبد القديم، وصيانة الأرصفة المخصصة للمشاة الموجودة داخل أسوار المستشفى.

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وتعمل إحدى الشركات على تركيب واجهة المستشفى، وتهيئة مداخله ومخارجه لوضع الاسم والشعار عليها وفق المواصفات القياسية.

وتتولى إحدى ورش الحدادة في بنغازي أعمال تركيب الواجهة المعدنية، التي من المقرر الانتهاء منها اليوم الثلاثاء، على أن تركب الشركة المنفذة الواجهة المخصصة للمستشفى غدا.

العاملون المشاركون في أعمال الصيانة

جانب من أعمال الصيانة داخل أحد أقسام المستشفى