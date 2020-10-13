«الرئاسي» يستعرض خطط «دفاع الوفاق» خلال المرحلة الراهنة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 02:26 مساء
اجتماع المجلس الرئاسي، 13 أكتوبر 2020، (المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق)


استعرض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عمل وزارة الدفاع، والمواضيع والمطالبات الخاصة بها، والخطط التي تعكف على تنفيذها خلال المرحلة الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس أحمد معيتيق، وحضور النائب عبدالسلام كاجمان، وعضوي المجلس الدكتور محمد عماري زايد وأحمد حمزة، حسب بيان المكتب الإعلامي لـ«الوفاق» على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

حضر الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، وزير الدفاع الدكتور صلاح الدين النمروش، وعدد من المختصين والمستشارين بالوزارة.

يذكر أن المجلس الرئاسي كلف أمس، وزارتي الخارجية والعدل لبحث ومتابعة موضوع العلاقات مع بعض الدول في ظل ما يستجد من تطورات، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الخامس للعام الجاري برئاسة فائز السراج.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اجتماع مجلس الوزراء شهد اعتماد محاضر اجتماعات مجلس الوزراء الطارئ الثاني والاستثنائي الثالث والرابع لسنة 2020، كما أطلع السراج الحضور خلال الاجتماع على نتائج محادثاته الخارجية والمواقف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة الليبية.

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