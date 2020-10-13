«مالية الوفاق»: 41.95 مليار دينار إجمالي الموارد العامة بين أول يناير و30 سبتمبر من العام الجاري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 12:49 مساء
شعار وزارة المالية بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

أظهرت بيانات حديثة نشرتها وزارة المالية بحكومة الوفاق أن إجمالي الموارد المالية العامة، خلال الفترة من الأول من يناير 2020 حتى 30 سبتمبر من العام ذاته، بلغت 41 مليارا و959 مليون دينار ليبيا.

وقدرت الموارد النفطية خلال الفترة ذاتها بخمسة مليارات و259 مليون دينار، والموارد السيادية الأخرى بمليار و613 مليون دينار، ليصل إجمالي الموارد النفطية والسيادية الأخرى إلى ستة مليارات و872 مليون دينار.

وتوزعت الموارد السيادية الأخرى، إلى: مليار و613 مليون دينار للضرائب والرسوم على دخل الأنشطة الاقتصادية، فيما قدرت إيرادات الجمارك بـ151 مليون دينار، وإيرادات الاتصالات بـ310 ملايين دينار، وأرباح مصرف ليبيا المركزي بـ200 مليون دينار، وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية بـ100 مليون دينار، ورسوم الخدمات والإيرادات الأخرى بـ277 مليون دينار.

وأشارت بيانات وزارة المالية، المنشورة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أمس الإثنين، إلى أن تمويل التريبيات من ضريبة الجهاد وفق قانون «25 لسنة 2016»، بلغ 12 مليون دينار، ووصلت الأرصدة المرحلة من حسابات الجهات العاملة الممولة من الخزانة العامة عن العام 2019 إلى 407 ملايين دينار.

كما بلغت إيرادات الرسم الإضافي من بيع النقد الأجنبي 15 مليارا و27 مليون دينار، ووصل تمويل «قرض حسن» مصرف ليبيا المركزي إلى 19 مليارا و529 مليون دينار.

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