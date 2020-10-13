«مكافحة الأمراض»: 1164 إصابة جديدة بـ«كورونا» و12 حالة وفاة

أحد العاملين في مختبر سبها خلال تحليل عينة للكشف عن كورونا، 10 سبتمبر 2020، (تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1164 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتماثل للشفاء 541 مصابا، في حين توفي 12 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتسلم المركز 4235 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1786 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 68 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1050 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 86 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 190 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 70 عينة.



إضافة إلى مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 300 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 94 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني يفرن 14 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 26 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة أربع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق ثماني عينات، ومختبر فرع المركز الوطني زوارة ثلاث عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 236 عينة، ومختبر كلية الطب جامعة طرابلس 300 عينة.

ووصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس في ليبيا إلى 44 ألفا و985 إصابة، منها 19 ألفا و322 نشطة، و25 ألفا وسبعة متعافين، بينما توفي 656 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.