باشاغا: البيئة جاهزة الآن في ليبيا لإعلان اتفاق سياسي

لقاء باشاغا مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، 13 أكتوبر 2020، (داخلية الوفاق)

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا إن «البيئة جاهزة الآن في ليبيا لإعلان اتفاق سياسي» يجمع كل الليبيين، مشيرا إلى أن نتائج ومخرجات اللقاءات الخارجية بين «الفرقاء»، خير دليل على ذلك، و«هي فترة تاريخية لليبيا».

جاء ذلك خلال لقائه رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو، في ديوان الوزارة بطرابلس اليوم الثلاثاء، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد باشاغا أن ليبيا تتطلع إلى دعم دول الاتحاد الأوروبي لها في كل المجالات خصوصا الخدمية، موضحا أن الليبيين يتطلعون إلى «قيادة سياسية واحدة تخرج بالبلاد إلى بر الأمان، بعيدا عن أي جهوية أو مناطقية».

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وأشار الوزير إلى أن «وجود مرتزقة فاغنر في الحقول النفطية أربك المشهد السياسي في البلاد، رغم أنه ليس لدينا عداء سابق أو حاضر مع روسيا».

من جهته، أعرب السفير الأوروبي عن أمله في عودة «زمام الأمور لليبيين دون أي تدخل خارجي»، كما تطرق الطرفان إلى موضوع الهجرة غير الشرعية، واستعرضا ملف التعاون الأوروبي الليبي في كل المجالات، خصوصا التعاون الإيطالي الليبي في ملف الهجرة غير الشرعية.