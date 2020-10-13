«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي الليلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020, 11:05 صباحا
صورة للسماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: الإنترنت)

تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض اليوم الثلاثاء على مناطق الشمال الغربي، ويكون الانخفاض ملحوظا الليلة وصباح الغد، بينما يبقى الطقس معتدلا على باقي مناطق البلاد.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تراوح درجات الحرارة بين 20 و37 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر على بعض المناطق اليوم، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 20 و27 درجة مئوية، وتكون بين 11 و16 درجة مئوية الليلة وصباح الغد.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة، خصوصا على مرتفعات الجبل الأخضر، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و34 درجة مئوية، ولا تتجاوز 24 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و33 درجة مئوية، ولا تتجاوز 26 درجة مئوية على غدامس والحمادة.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و37 درجة مئوية.

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