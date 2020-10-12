شركة الهروج تعلن إصلاح تسرب بخط لنقل النفط الخام

اعمال الصيانة لإصلاح التسرب بالخط النفطي. (لقطة مثبتة من فيديو بثته شركة الهروج عبر صفحتها على فيسبوك)

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية، مساء اليوم الأحد، عن إصلاح تسريب بخط أنابيب لنقل النفط الخام من قبل فريق صيانة أنابيب بميناء راس لانوف النفطي.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن فريق صيانة أنابيب نقل النفط الخام بميناء راس لانوف تمكن من إصلاح التسرب الذي حدث يوم الأمس بخط 36 بوصة عند الكيلومتر 226.2.

وأشادت إدارة شركة الهروج للعمليات النفطية بجهود العاملين لإصلاح التسرب معتبرة أن ذلك يدل على قمة الولاء والتضحية في سبيل الوطن.

اعمال الصيانة لإصلاح التسرب بالخط النفطي. (لقطة مثبتة من فيديو بثته شركة الهروج عبر صفحتها على فيسبوك)

اعمال الصيانة لإصلاح التسرب بالخط النفطي. (لقطة مثبتة من فيديو بثته شركة الهروج عبر صفحتها على فيسبوك)

اعمال الصيانة لإصلاح التسرب بالخط النفطي. (لقطة مثبتة من فيديو بثته شركة الهروج عبر صفحتها على فيسبوك)

اعمال الصيانة لإصلاح التسرب بالخط النفطي. (لقطة مثبتة من فيديو بثته شركة الهروج عبر صفحتها على فيسبوك)

اعمال الصيانة لإصلاح التسرب بالخط النفطي. (لقطة مثبتة من فيديو بثته شركة الهروج عبر صفحتها على فيسبوك)