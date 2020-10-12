شركة الهروج تعلن إصلاح تسرب بخط لنقل النفط الخام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 10:59 مساء
اعمال الصيانة لإصلاح التسرب بالخط النفطي. (لقطة مثبتة من فيديو بثته شركة الهروج عبر صفحتها على فيسبوك)

أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية، مساء اليوم الأحد، عن إصلاح تسريب بخط أنابيب لنقل النفط الخام من قبل فريق صيانة أنابيب بميناء راس لانوف النفطي.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن فريق صيانة أنابيب نقل النفط الخام بميناء راس لانوف تمكن من إصلاح التسرب الذي حدث يوم الأمس بخط 36 بوصة عند الكيلومتر 226.2.

وأشادت إدارة شركة الهروج للعمليات النفطية بجهود العاملين لإصلاح التسرب معتبرة أن ذلك يدل على قمة الولاء والتضحية في سبيل الوطن.

اعمال الصيانة لإصلاح التسرب بالخط النفطي. (لقطة مثبتة من فيديو بثته شركة الهروج عبر صفحتها على فيسبوك)
اعمال الصيانة لإصلاح التسرب بالخط النفطي. (لقطة مثبتة من فيديو بثته شركة الهروج عبر صفحتها على فيسبوك)
اعمال الصيانة لإصلاح التسرب بالخط النفطي. (لقطة مثبتة من فيديو بثته شركة الهروج عبر صفحتها على فيسبوك)
اعمال الصيانة لإصلاح التسرب بالخط النفطي. (لقطة مثبتة من فيديو بثته شركة الهروج عبر صفحتها على فيسبوك)
اعمال الصيانة لإصلاح التسرب بالخط النفطي. (لقطة مثبتة من فيديو بثته شركة الهروج عبر صفحتها على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فيديو دعائي لحملة ترامب الانتخابية يثير استياء فاوتشي
دولى
المؤتمر الشبابي في «تويوه» يطالب بإشراك الشباب والمرأة في الحوار السياسي ويطرح ...
ليبيا
تفاصيل هجوم استهدف مركزاً للشرطة جنوب باريس بـ«مفرقعات هاون» (فيديو)
دولى
البعثة الأممية تستأنف الحوار الليبي وتحدد محطاته ومعايير اختيار المشاركين
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام جزر القمر
رياضة محلية
نادال يتفوق على ديوكوفيتش ويتوج بـ«رولان جاروس»
رياضة عالمية
بومبيو يتعهد بنشر رسائل هيلاري كلينتون قبل الانتخابات الأميركية تحت ضغط من ترامب
دولى
ماذا قال ترامب في أول ظهور له بعد تلقيه العلاج من «كورونا»؟
دولى
البعثة الأممية تعلن استئناف المحادثات الليبية – الليبية الشاملة
ليبيا
كوريا الشمالية تفاجئ العالم بصاروخ بالستي ضخم عابر للقارات خلال عرض عسكري ...
دولى
«الأهلي بنغازي» يتعاقد مع طاقم صربي
رياضة محلية
اليمين المتطرف المسلح.. التهديد الإرهابي الأول لأميركا في عهد ترامب
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأنف تكشف الإصابة المحتملة بـ«كوفيد-19»