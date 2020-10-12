باشاغا يستقبل سفيري إسبانيا وإيطاليا لدى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 08:35 مساء
لقاء باشاغا مع سفير إيطاليا لدى ليبيا. الاثنين 12 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

استقبل المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، سفيري إسبانيا وإيطاليا لدى ليبيا، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء باشاغا وسفير إيطاليا لدى ليبيا جرى خلاله مناقشة مستجدات الأزمة الليبية، وما توصلت إليه أطراف النزاع لحلها.

وأضافت الوزارة أن اللقاء تطرق كذلك إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصةً الأمنية منها.

أما عن لقاء السفير الإسباني مع باشاغا، فأوضحت الوزارة أنه ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وخاصةً في المجالات الأمنية. كما استعرض عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.  

لقاء باشاغا مع سفير إيطاليا لدى ليبيا. الاثنين 12 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
لقاء باشاغا مع سفير إسبانيا لدى ليبيا. الاثنين 12 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
لقاء باشاغا مع سفير إسبانيا لدى ليبيا. الاثنين 12 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
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