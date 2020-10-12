«تعليم الموقتة» تنفي اعتماد خطة بديلة للعام الدراسي المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 06:51 مساء
شعار وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)

نفت وزارة التعليم بالحكومة الموقتة، مساء اليوم الاثنين، اعتماد أي خطة بديلة للعام الدراسي المقبل 2020 - 2021، منوهة بأن ما تردد في هذا الشأن «أخبار غير صحيحة».

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «لجنة إعداد الخطة الدراسية البديلة للعام الدراسي 2020-2021 تنوه بأن ما تم تداوله على بعض الصفحات عن خطة بديلة للعام الدراسي المقبل، واعتمادها ونشر تفاصيلها، بأنها أخبار غير صحيحة».

وأوضحت الوزارة أن لجنة إعداد الخطة تؤكد أن «الخطة الدراسية البديلة لا تزال قيد البحث والدراسة ولم تعتمد بعد ولم يتم نشرها»، منوهة إلى أنه «حالما تعتمد ستنشر على صفحة وزارة التعليم الرسمية وتخطر بذلك كافة وسائل الإعلام الرسمية بالحكومة» الموقتة. 

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