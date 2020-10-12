حكومة الوفاق تكلف وزارتي الخارجية والعدل لبحث ومتابعة العلاقات مع بعض الدول «في ظل ما يستجد من تطورات»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 06:33 مساء
الاجتماع الاستثنائي الخامس للعام الجاري لمجلس الوزراء، الاثنين 12 أكتوبر 2020. (حكومة الوفاق)

كلف مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني «وزارتي الخارجية والعدل لبحث ومتابعة موضوع العلاقات مع بعض الدول في ظل ما يستجد من تطورات» بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء التكليف خلال الاجتماع الاستثنائي الخامس للعام الجاري لمجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، الذي عقد اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور نائبيه أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، وعضوي المجلس الرئاسي محمد عماري وأحمد حمزة، والمفوضين بوزارات حكومة الوفاق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اجتماع مجلس الوزراء استهل باعتماد المجلس محاضر اجتماعات مجلس الوزراء الطارئ الثاني والاستثنائي الثالث والرابع لسنة 2020.

وأضاف أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج أطلع الحضور خلال الاجتماع على نتائج محادثاته الخارجية والمواقف الإقليمية والدولية تجاه الأزمة الليبية.

وأحال مجلس الوزراء بحكومة الوفاق موضوع تخصيص مبلغ لصالح الشركة العامة للكهرباء لتغطية نفقات توريدات المواد والمعدات اللازمة للصيانة إلى وزارة المالية لمناقشته مع الشركة في ظل المخصصات المالية المقررة لها.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة وباء كورونا الدكتور خليفة البكوش حضر جانبا من الاجتماع، حيث قدم لمحة على الوضع الوبائي المحلي للفيروس، مشيراً إلى وجود «تحسن كبير في محاصرة هذا الوباء».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع ناقش أيضا «الأوضاع المالية التشغيلية لمراكز العزل بما في ذلك مكافآت الأطقم الطبية والطبية المساعدة في ظل الموارد المالية المخصصة».

الاجتماع الاستثنائي الخامس للعام الجاري لمجلس الوزراء، الاثنين 12 أكتوبر 2020. (حكومة الوفاق)
الاجتماع الاستثنائي الخامس للعام الجاري لمجلس الوزراء، الاثنين 12 أكتوبر 2020. (حكومة الوفاق)
الاجتماع الاستثنائي الخامس للعام الجاري لمجلس الوزراء، الاثنين 12 أكتوبر 2020. (حكومة الوفاق)
الاجتماع الاستثنائي الخامس للعام الجاري لمجلس الوزراء، الاثنين 12 أكتوبر 2020. (حكومة الوفاق)
الاجتماع الاستثنائي الخامس للعام الجاري لمجلس الوزراء، الاثنين 12 أكتوبر 2020. (حكومة الوفاق)
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