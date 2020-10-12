باشاغا يطالب بـ«تدارك الخلل» الموجود داخل مراكز الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 06:05 مساء
لقاء باشاغا مع رؤساء مراكز الشرطة التابعين لمديرية أمن طرابلس. الاثنين، 12 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

طالب المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، مراكز الشرطة التابعين لمديرية أمن طرابلس بضرورة «تدارك الخلل الموجود داخل مراكز الشرطة بكافة أنواعه ومحاولة نشر روح التعاون الأمني بين كافة العاملين داخل مراكز الشرطة».

جاءت مطالبة باشاغا خلال اجتماع عقده، ظهر اليوم الاثنين، بديوان وزارة الداخلية مع رؤساء مراكز الشرطة الواقعة في نطاق بلدية طرابلس، بحضور مدير أمن طرابلس ومدير الإدارة العامة للتدريب ونائب مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا شدد خلال اللقاء على «ضرورة تنمية وتطوير الحس الأمني لدى منتسبي وزارة الداخلية عامة وضباط وضباط صف وأفراد مراكز الشرطة».

كما طالب باشاغا مراكز الشرطة بضرورة «المحافظة على الأمن وبسطه والمجاهرة به والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة»، داعيا رؤساء مراكز الشرطة إلى «التحلي بالأخلاق الحميدة والخصال الكريمية ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار بعيداً عن الجهوية والمناطقية».

وتعهد باشاغا خلال اللقاء لرؤساء مراكز الشرطة «بتوفير كافة الإمكانيات التي تحتاجها مراكز الشرطة حتى تصل كافة المراكز في ليبيا إلى مرتبة المراكز النموذجية وفق أحدث التقنيات العلمية المتبعة داخل مراكز الشرطة في عدد من دول العالم»، وفق ما نشرته وزارة الداخلية.

وأشارت الوزارة إلى أن باشاغا «قام بجولة فجائية» لعدد من مراكز الشرطة «لتقييم الوضع الأمني داخلها حرصاً منه على أخذ الحيطة والحذر والفطنة أثناء العمل داخل هذه المراكز باعتبارها الملاذ الأمن للمواطن يلجأ إليه عند شعوره بالخطر أو التبليغ عن أي خرق يمس أمن الوطن والمواطن».

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