مفوضية الانتخابات تبحث مع البعثة الأوروبية الدعم الدولي للاستحقاق الانتخابي المقبل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أكتوبر 2020, 02:38 مساء
لقاء رئيس مفوضية الانتخابات ورئيس البعثة الأوروبية، 12 أكتوبر 2020، (صفحة المفوضية على فيسبوك)

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع بعثة الاتحاد الأوربي في ليبيا خطط الدعم الدولي المستقبلي للمفوضية من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي القادم.

واستعرض الاجتماع الذي انعقد بديوان مجلس المفوضية اليوم الإثنين، استعدادات المفوضية للاستحقاقات الانتخابية القادمة، والتحديات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية على المستويين المحلي والدولي، وذلك في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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كما تناول اللقاء الدعم الفني والاستشاري المقدم من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي عبر مشروع «بيبول»، الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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