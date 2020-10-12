«الدعم المركزي» طرابلس تضبط تشكيلا عصابيا تورط في جرائم سرقة بالإكراه

تشكيل عصابي تورط في جرائم سرقة بالإكراه في طرابلس، 11 أكتوبر 2020، (داخلية الوفاق)

ضبطت وحدة العمليات بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي طرابلس، تشكيلًا عصابيًّا تورط في عدة جرائم سرقة بالإكراه.

جاء ذلك بعد تلقي عدة بلاغات وشكاوى من مواطنين بشأن ارتكاب أشخاص على متن إحدى السيارات تلك الجرائم، حيث كانوا يستهدفون خصوصًا العمالة الوافدة، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وتمكنت وحدة العمليات من ضبط السيارة المستعملة في تلك الجرائم، إضافة إلى الأسلحة النارية التي استخدمها التشكيل، وأيضًا عدد من المسروقات.

كما استعادت الوحدة أمس أيضًا، بعد جمع المعلومات والتحري، سيارة نوع «مرسيدس» مبلغ عن سرقتها، وذلك في نطاق مركز شرطة سوق الجمعة.