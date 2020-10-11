بن تاهية يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا

بن تاهية خلال استقباله سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، الأحد 11 أكتوبر 2020. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

استقبل رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية, سالم بن تاهية، اليوم الأحد، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الجديدة لدى ليبيا، السفير خوسيه أنطونيو ساباديل، بمقر اللجنة في العاصمة طرابلس.

وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن زيارة السفير الأوروبي إلى مقر اللجنة تأتي «في إطار دعم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لاستكمال برنامجها الانتخابي».

وأوضحت اللجنة أن السفير الأوروبي عقد اجتماعا مع رئيس اللجنة سالم بن تاهية «لمتابعة البرامج الانتخابية للجنة المركزية وسبل دعمها وتذليل الصعاب أمام تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية بصفة عامة».

ونوهت اللجنة إلى أن الاتحاد الأوروبي «داعم للجنة المركزية في تنفيد برنامجها الانتخابي من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (مشروع دعم الانتخابات البلدية)».

وأوضح رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، سالم بن تاهية، خلال الاجتماع البرنامج الانتخابي الذي يشمل انتخاب 38 مجلسا بلديا خلال سنة 2020 الذي بدأ من شهر أغسطس الماضي.

اجتماع بن تاهية مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، الأحد 11 أكتوبر 2020. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

بن تاهية خلال استقباله لسفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا، الأحد 11 أكتوبر 2020. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)