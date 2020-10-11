السوق الموازية: الدولار يتمسك بمستوى 6 دينارات.. ولا تغيير لليورو والاسترليني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 08:33 مساء
دولار أميركي (أرشيفية: الإنترنت).

تذبذب سعر الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي خلال تعاملات اليوم الأحد، لكنه أنهى تعاملاته في السوق الموازية محافظا على حاجز الستة دينارات، في حين لم يشهد سعر صرف العملتين الأوروبية والبريطانية أي تغيير.

فقد ارتفع الدولار إلى 6.02 دينار اليوم مقابل 5.99 في بداية التعاملات، لكنه ظل أقل من المستوى الذي بلغه أمس السبت، حسب متعاملين وصفحات معنية بالسوق.

في حين لم يتغير سعر صرف اليورو الذي استقر عند 7.10 دينار طوال اليوم، لكنه بقي أيضا أدنى بخمسة قروش مما سجله أمس.

كذلك الجنيه الاسترليني الذي ثبت عند 7.76 دينار طوال اليوم وهو السعر نفسه الذي كان بدأ به تعاملاته هذا الأسبوع. أما بالنسبة للعملتين التركية والتونسية، فقد حافظت كل منهما على مستويات أمس دون تغيير، وذلك بسعر 0.77 دينار لليرة، و2.22 دينار للدينار التونسي.

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