شركة المياه والصرف الصحي تطلب دعما لتحسين أوضاعها واستكمال مشاريعها التنموية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 08:27 مساء
اجتماع أمين عام مجلس الوزراء مع مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.الأحد 11 أكتوبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

طالب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، رفيق أبوليسن، بتوفير الدعم اللازم للشركة حتى تتمكن من تحسين أوضاعها واستكمال مشاريعها التنموية، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

جاء مطالبة أبوليسن، خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، اليوم الأحد، مع أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، الطاهر عامر.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمناقشة سير عمل الشركة والمشاكل التي تواجهها، ومدى استعداد الشركة لمواجهة المختنقات التي تطرأ خلال فصل الشتاء، بالإضافة وضع آلية لمواجهة الانقطاع المتكرر للمياه عن المدن، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حول ذلك.

وأكد عامر خلال الاجتماع أن مجلس الوزراء يضع من أولوياته معالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة، وتقديم الدعم اللازم لها لأهميتها كمرفق حيوي في قطاع المياه والصرف الصحي.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، رفيق أبوليسن، آلية عمل الشركة وفروعها الثمانية الموزعة على كافة مناطق ليبيا بالإضافة إلى 175 مركزا خدميا وجباية.

وأضاف أبوليسن أن الشركة «تمتلك شبكة مياه بطول 55 ألف كيلو متر مربع»، و«تقوم بإنتاج وتوزيع من الآبار ما نسبته 48‎%‎ من إجمالي استهلاك الدولة» من المياه.

وشدد أبوليسن على «أن الشركة بحاجة إلى دعم لتحسين أوضاعها المالية والفنية لاستكمال مشاريعها التنموية لتحسين أداء شبكة المياه والصرف الصحي، واتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الداعمة للشركة».

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