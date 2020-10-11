«مسارات برلين» في اجتماعات السراج مع سفراء إيطاليا والاتحاد الأوروبي والجزائر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 02:42 مساء
السراج والسفير الإيطالي جوزيبي بوتشيني خلال لقاء في العاصمة طرابلس 11 أكتوبر 2020. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، صباح اليوم الأحد، مستجدات الأوضاع في ليبيا خلال عدد من اللقاءات الثنائية مع كل من السفير الإيطالي جوزيبي بوتشيني، وسفير الاتحاد الأوروبي الجديد لدى ليبيا خوسيه أنطونيو سابادل، وسفير الجزائر عبدالقادر حجازي.

ووفق بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للسراج، فقد «بحث رئيس المجلس مع السفير الإيطالي المسارات الثلاثة لحل الأزمة الليبية، الأمنية والاقتصادية والسياسية»، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، وأشار إلى أن «الجانبين اتفقا على الأهمية البالغة لاستئناف إنتاج وتصدير النفط في كامل الحقول والموانئ، وتأكيد عدم قفل مواقع الإنتاج والتصدير مرة أخرى».

وخلال الاجتماع مع سفير الاتحاد الأوروبي، «رحب الرئيس بدور أكثر فعالية للاتحاد الأوروبي في مسارات برلين الثلاثة، وأعلن الجانبان عن دعمهما إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وأن يشارك الاتحاد الأوروبي في عملية الإشراف والمراقبة لهذه الانتخابات»، وفق المكتب الإعلامي.

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وتطرق الاجتماع، حسب البيان، إلى ملف الهجرة غير الشرعية والجهود التي يبذلها خفر السواحل الليبي في مكافحة هذه الظاهرة، وجدد السراج تأكيد أهمية العناية بقضية التنمية في دول المصدر الأفريقية، إلى جانب الأبعاد الإنسانية والأمنية الأخرى. واتفق الجانبان أيضا على ضرورة الاستمرار في فتح المواقع النفطية والالتزام بعدم تكرار عملية الإغلاق، التي تسببت في معاناة شديدة لليبيين في جميع المناطق.

وتناول الاجتماع مع سفير الجزائر العلاقات الثنائية، حيث تقدم السراج بالشكر للجزائر الشقيقة على مساهمتها الفنية في دعم الشركة العامة للكهرباء، كما أكد الاجتماع تطوير التعاون المشترك ليشمل مجالات حيوية متعددة.

وعلى صعيد آخر أكد السفير الجزائري دعم بلاده للحوار بين الليبيين وفقا لمخرجات برلين، واستعداد الجزائر للعب دور أكبر في مسارات الحوار الثلاثة الأمنية والاقتصادية والسياسية.

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