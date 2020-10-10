حريق يلتهم سوق دبي بمصراتة

حريق هائل في سوق دبي بمصراتة, 10 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

اندلع قبل قليل حريق كبير في سوق دبي بمنطقة جنات شمالي غرب مدينة مصراتة.

فيما أفاد مراسل «الوسط»، أن قوات الدفاع المدني هرعت إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.

فيما قالت مصادر محلية إن السوق متخصص في الخردة والسلع المستعملة.