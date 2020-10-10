غدا.. انطلاق اجتماعات بالقاهرة بين أعضاء مجلسي النواب والأعلي للدولة والهيئة التأسيسية

عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران، (الإنترنت)

قالت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، إن أعضاء من الهيئة ومجلسي النواب والأعلى للدولة سيجتمعون غدًا بالقاهرة، إذ سيحضر عن الهيئة كل من سالم كشلاف وضو المنصوري.

وأوضحت عمران في اتصال خاص إلى «بوابة الوسط»، أن غدًا الأحد ستبدأ الاجتماعات للنقاش حول عدة محاور منها المسار التأسيسي ومشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وانطلقت خلال الأيام الماضية، اجتماعات سياسية وأمنية حول ليبيا في المغرب وسويسرا ومصر، التي استضافت أخيرًا اجتماعات لوفود أمنية وعسكرية ممثلين عن حكومة الوفاق والقيادة العامة خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر الماضي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن المحادثات جرت مباشرة بين «وفدين يضمان ضباطًا من الجيش والشرطة، ويمثلان كلًّا من حكومة الوفاق الوطني و«القوات المسلحة العربية الليبية» وتوصلت إلى «مجموعة توصيات مهمة» بعد «مناقشة عدد من القضايا الأمنية والعسكرية الملحة».

وشملت القضايا التي جرت مناقشتها في اجتماع الغردقة «تدابير بناء الثقة؛ والترتيبات الأمنية في المنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بالإضافة إلى البحث في مسؤوليات ومهام حرس المنشآت النفطية»، بحسب بيان للبعثة.