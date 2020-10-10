السراج يعتمد أوراق سفراء تونس والاتحاد الأوروبي وسبع دول

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أكتوبر 2020, 04:33 مساء
السراج وسيالة في صورة تذكارية مع السفراء الجدد، 10 أكتوبر 2020 (حكومة الوفاق)

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أن رئيس المجلس فائز السراج اعتمد اليوم السبت، تسعة سفراء جدد لدى ليبيا، لكل من تونس والاتحاد الأوروبي والنمسا وإسبانيا والدنمارك والسويد وبلجيكا وفنلندا والنرويج.

وتسلم السراج أوراق اعتماد كريستوف مينبورغ سفيرًا لجمهورية النمسا، وفرانشيسكو خافيير سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لمملكة إسبانيا، وخوسيه ساباديل سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للاتحاد الأوروبي، وأسعد العجيلي سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجمهورية التونسية، وذلك في حضور وزير الخارجية محمد سيالة، حسبما ذكر بيان نشرته صفحة حكومة الوفاق على موقع «فيسبوك».

كما تسلم السراج أوراق اعتماد جولي بروزان سفيرة غير مقيمة لمملكة الدنمارك، وأنا بلوك مازويير سفيرة غير مقيمة لمملكة السويد، وكريستوف دي باسو سفيرًا فوق العادة غير مقيم لمملكة بلجيكا، وبيكا هوكا سفيرًا غير مقيم لجمهورية فنلندا، ولينا ناتاشا لسيند سفيرة غير مقيمة لمملكة النرويج.

وقالت حكومة الوفاق إن السفراء المعتمدين ألقوا كلمات بالمناسبة أكدوا خلالها «الحل السياسي للأزمة الليبية واستبعاد الحل العسكري»، مشيرين إلى تطلعهم للعمل من أجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي.

بدوره، رحب السراج بالسفراء الجدد، معربًا عن سعادته باستلام أوراق اعتمادهم، «مثمنًا مواقف دولهم الداعمة لحكومة الوفاق الوطني ولتحقيق الأمن الاستقرار في ليبيا«، ومشيدًا بـ«دور الاتحاد الأوروبي في دعم مسار التسوية السياسية الذي يفضي إلى دولة مدنية ديمقراطية»، حسب البيان.

السراج خلال استقباله السفراء الجدد، 10 أكتوبر 2020 (حكومة الوفاق)
جانب من مراسم تسليم السفراء الجدد أوراق اعتمادهم للسراج، 10 أكتوبر 2020 (حكومة الوفاق)
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