مستشفى الرازي للصحة النفسية: الليبيون يعانون «اضطراب ما بعد الصدمة»

جانب من احتفالية مستشفى الرازي باليوم العالمي للصحة النفسية. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

نظم مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية بطرابلس احتفالية لإحياء اليوم العالمي للصحة النفسية، بحضور عدد من المسؤولين بحكومة الوفاق، من وزارات الصحة والداخلية والدفاع والعدل ورئاسة الأركان؛ فيما تم التأكيد خلال الاحتفالية على أن «اضطراب ما بعد الصدمة» ضمن أكثر ما يعاني منه الليبيون حاليًا.

وأشار مدير عام المستشفى، الدكتور محمد غوار، إلى تحقيق نقلة نوعية، وفق خطة مميزة تم اتباعها، فضلا عن تحقيق إنجازات ضخمة في فترة وجيزة، مشيدًا بـ«جهود وزارة الصحة» في تأهيل وتطوير مستشفى الرازي بعد أن كانت بعض مسطحات المستشفى مكبات للقمامة.



ولفت إلى الاستفادة من كل مساحة المستشفى، موضحًا أنه كان يقدر لتنفيذ هذه المخططات عدة سنوات و«لكنها تمت في زمن قياسي»، حسب كلامه. ونوه إلى أن خطوات البناء وإعادة التاهيل بالمستشفى تسير بخطى واضحة، وأن الخطوة المقبلة تشمل مشروع التأهيل والدعم النفسي لدى الأطفال والمراهقين وإنشاء عيادة تخدم هذه الشريحة.



من جانبه، تحدث مدير إدارة الشؤون الطبية الدكتور الطاهر عبدالعزيز عن الاهتمام بالصحة النفسية في كل المراحل العمرية، لافتًا إلى وضع خطط «وفق الدليل العالمي للأمراض رغم الاختلاف بيننا وبين باقي دول العالم بسبب معاناة ليبيا ومرورها بعدة أزمات حروب وتهجير وأزمات أمنية واجتماعية».



وأكد أن أكثر المشاكل التي تواجه الليبيين هي الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة والقلق وظاهرة الإدمان، مشيرًا إلى تطوير الصحة النفسية بما يتضمن ذلك من تأهيل وتدريب الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين، وكذلك متابعة وتطوير مصحات الطب النفسي في كل مدن ليبيا.

جانب من احتفالية مستشفى الرازي باليوم العالمي للصحة النفسية. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)