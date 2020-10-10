مركز مكافحة الأمراض: «صعوبات لوجستية» وراء تراجع أرقام الإصابات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أكتوبر 2020, 12:35 مساء
فحص عينات بمختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها، (أرشيفية: صفحة الفرع على فيسبوك)

أرجع المركز الوطني لمكافحة الأمراض انخفاض أعداد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» في آخر تحديث صادر اليوم، إلى انخفاض أعداد العينات التي جرى فحصها معمليًّا ببعض المدن. 

وأشار المركز، في بيان اليوم السبت، إلى صعوبات لوجستية وفنية تسببت في توقف بعض مختبرات صحة المجتمع عن العمل يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن انقطاع الكهرباء وعدم توفر الوقود خاصة في مناطق الجنوب يأتي على رأس هذه الصعوبات.

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وفي آخر تحديث للخارطة الوبائية، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 318 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك في آخر تحديث للحالة الوبائية في البلاد.

وحلت طرابلس في المقدمة في أعداد الإصابات بواقع 133 إصابة، فيما جاءت بنغازي في المركز الثاني بـ40 حالة جديدة، فيما كانت معظم حالات الشفاء بالعاصمة بواقع 311 حالة.

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