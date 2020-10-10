«تعليم الوفاق» تستعد لافتتاح مصنع الزي المدرسي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أكتوبر 2020, 10:16 صباحا
خط إنتاج في مصنع الزي المدرسي. (وزارة التعليم بحكومة الوفاق)

أعلنت وزارة التعليم، التابعة لحكومة الوفاق، الاستعدادات الأخيرة للاحتفال الرسمي بافتتاح مصنع الزي المدرسي.

وحسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن مصنع الزي المدرسي هو أحد المشاريع الاستثمارية التي أقرها مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي التابع لمراقبة تعليم الخمس.

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وتنص لائحة الصندوق على السماح للجنة الإدارة بالدخول في مشاريع استثمارية مختلفة بهدف تنمية أرصدة الصندوق بما يعود بالنفع على منتسبي الصندوق، وفق الوزارة.

وأنشأ العديد من مراقبات التعليم هذا الصندوق الذي نص عليه قانون العمل رقم 12 للعام 2010، ولم يجر تفعيله حتى العام 2017، حسب الوزارة، التي أشارت إلى أنها عملت منذ ذلك العام على تبني استحداث هذا الصندوق الاجتماعي الخدمي لمعلمي كل مراقبات التعليم، وجهزت مسوَّدة لائحة موحدة للصندوق وعممتها على جميع المراقبات.

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