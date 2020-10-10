الأرصاد تتوقع استقرار الطقس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أكتوبر 2020, 09:51 صباحا
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت (10 أكتوبر). (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار استقرار الطقس، اليوم السبت وغدًا الأحد، على أغلب مناطق البلاد.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق الشمال بين 26 و32 درجة مئوية، ولا تتجاوز 25 درجة مئوية على الجبل الأخضر، ومناطق أقصى الساحل الشرقي.

وتسجل درجات الحرارة ارتفاعًا طفيفًا غدًا على مناطق الشمال الغربي، ويكون ملحوظًا نسبيًّا على مناطق شمال شرق البلاد، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب بين 32 و38 درجة مئوية، حسب النشرة.

ومن المتوقع أن تتأثر مناطق الشمال الغربي، بداية من يوم بعد غد الإثنين، بتقلبات جوية مدعومة بتبريد في طبقات الجو العليا ومصحوبة برياح شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار متفرقة، ويمتد تأثير هذه التقلبات ليشمل يوم الثلاثاء بعض مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
 السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب يوم الإثنين على أغلب المناطق، مع فرصة هطول أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط غدًا على بعض المناطق تتحول يوم الإثنين إلى شمالية غربية معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و32 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا، ثم تنخفض بشكل ملحوظ بداية من يوم الإثنين.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الإثنين إلى جنوبية شرقية. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و31 درجة مئوية، ولا تتجاوز اليوم 25 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل ارتفاعًا يوم الإثنين على أغلب المناطق .

الجفرة - سبها ۔ غات۔ غدامس- الحمادة
السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 32  و38 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة. وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و37 درجة مئوية.

خارطة بعناصر الطقس المتوقعة غدا الأحد. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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