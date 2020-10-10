ليبيا تشارك في جلسة المناقشة المعنية بالقضايا الاقتصادية والمالية بالأمم المتحدة

الدكتور عمر الناكوع، المكلف بمتابعة اللجنة خلال أعمال الجلسة, 8 أكتوبر 2020. (بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة)

شاركت البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة، الخميس، في جلسة المناقشة العامة للجنة الثانية المعنية بالقضايا الإقتصادية والمالية، والتابعة للجمعية العامة في دورتها العادية الـ 75.

وأدلى المكلف بمتابعة أعمال اللجنة الدكتور عمر الناكوع، ببيان خلال الجلسة، أكد فيه الآثار السلبية لجائحة كوفيد 19، على الجهود الهادفة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، موضحا أنه رُغم الصعوبات التي تمر بها ليبيا فإنها ملتزمة بالسعي لتحقيق تلك الأهداف وحرصت على تقديم استعراضها الوطني الأول خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي انعقد افتراضياً في شهر يوليو الماضي.

وأشار، في بيان لبعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة الجمعة، للصعوبات التي تواجه ليبيا لتحقيق أهداف التنمية، مشددا على أهمية التعاون فيما يتعلق باسترداد الأموال المهربة للخارج إلى بلدانها الأصلية لتوجيهها نحو خدمة التنمية.

كما تطرق لمخاطر وتداعيات الهجرة غير الشرعية، وما أفرزته من مشاكل وتحديات لدولة ليبيا.