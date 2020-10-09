مساجد ليبيا تفتح أبوابها بعد إغلاق 7 أشهر بسبب تداعيات «كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أكتوبر 2020, 10:52 مساء
مصلون ليبيون يضعون أقنعة يؤدون صلاة العصر في مسجد مراد آغا في مدينة تاجوراء, 9 أكتوبر 2020, (أ ف ب)

فتحت المساجد الليبية في المناطق التابعة لحكومة الوفاق، أبوابها مجددا، الجمعة، بعد إغلاق استمر نحو 7 أشهر، بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس «كورونا المستجد».

وأقيمت أول صلاة في مختلف المساجد ابتداء من صلاة العصر، وفق إجراءات مشددة تضمن التباعد الجسدي، وفرض جلب المصلين سجادات الصلاة الخاصة بهم، إضافة إلى إجرائهم الوضوء في منازلهم قبل توجههم إلى المساجد.

وقال عبدالمنعم الرياني، إمام مسجد جعفر بن أبي طالب في بلدية جنزور، غرب العاصمة طرابلس، لوكالة «فرانس برس» إن «إقامة الصلوات في المساجد أمر بالغ الأهمية بالنسبة لليبيين»، مضيفا: «قمنا خلال الأيام الماضية أسوة بباقي المساجد، بإجراء عملية توعية شاملة، تضمنت توزيع المطويات الورقية الإرشادية التي توضح شروط الصلاة في المساجد وفقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة».

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وحول عدد المصلين المسموح لهم بالصلاة داخل كل مسجد، أجاب: «نلتزم بالتباعد الجسدي بين المصلين، ما يحتم استيعاب المسجد نصف عدد المصلين تقريبا من طاقته الاستيعابية الكلية».

وأوضح أن «هناك تعليمات مشددة من قبل هيئة الأوقاف، بأن أي مسجد لا يلتزم بالتعليمات والضوابط وتسجل فيه حالات إصابة بالفيروس، سيتم إغلاقه حفاظا على الصحة العامة».

وأصدرت حكومة الوفاق مطلع أكتوبر الجاري قرارا يسمح بإعادة فتح المساجد، شريطة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء «كوفيد-19».

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