نورلاند: مناقشات جيدة في أنقرة تؤكد الدعم التركي لمنتدى الحوار السياسي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أكتوبر 2020, 05:29 مساء
السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في انقرة. (السفارة الأميركية في ليبيا)

وصف سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، محادثاته مع المسؤولين الأتراك في أنقرة حول الأزمة الليبية بـ«الجيدة»، وتؤكد دعم تركيا منتدى الحوار السياسي الليبي، حسب تغريدة نشرتها السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على موقع «تويتر» اليوم الجمعة.

وقال السفير ريتشارد نورلاند: إنه أجرى «مناقشات جيدة في أنقرة تؤكد الدعم التركي لمنتدى الحوار السياسي الليبي، وتبرز الحاجة إلى تعزيز وقف إطلاق النار بحكم الأمر الواقع».

ووصل نورلاند إلى أنقرة، أمس الخميس، من أجل إجراء مشاورات مع المسؤولين الأتراك حول ليبيا تستهدف دعم وقف التصعيد والحوار السياسي الليبي، بعد مشاورات أجراها مع المسؤولين المصريين في القاهرة.

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وأوضح نورلاند أن مشاوراته مع المسؤولين الأتراك في أنقرة تستهدف بحث «أفضل السبل لدعم وقف التصعيد والحوار السياسي الليبي بطريقة بناءة تعيد السيادة الكاملة إلى ليبيا». 

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