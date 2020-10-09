مؤتمر شبابي في بلدة تويوة الليبية يناقش «مسار الحل السياسي»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أكتوبر 2020, 02:44 مساء
الحضور في فعاليات المؤتمر الشبابي الأول في بلدية تويوة، 9 أكتوبر 2020، (الإنترنت)

بدأت فعاليات المؤتمر الشبابي الأول في بلدة تويوة بالجنوب الليبي، صباح اليوم الجمعة، تحت عنوان «ماذا يجب أن يكون في مسار الحوار الليبي؟».

وتستمر الفعاليات اليوم وغدا السبت، بحضور أكثر من 60 شابا وشابة ممثلين عن كل مناطق الوطن، حيث سيناقشون «مطالب هذه الشريحة التي تمثل أكثر من 65% من سكان ليبيا للمرحلة القادمة»، حسب بيان للمنظمين.

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ويستهدف المؤتمر «الخروج بتوصيات واضحة تكون مستندا يعتمد عليه من سيتم اختيارهم لتمثيلهم في جلسات مسار الحوار السياسي الليبي، المزمع عقده خلال الشهر القادم برعاية البعثة الأممية لليبيا».

المؤتمر الشبابي الأول في بلدية تويوة
جدول أعمال المؤتمر
جانب آخر من الحضور
عدد من الحاضرين بالمؤتمر
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