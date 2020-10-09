تنظيم دورات لكوادر طبية في جنزور وزوارة حول مواجهة «كورونا»

دورة تدريبية لكوادر طبية في زوارة خلال شهر سبتمبر 2020، (بعثة الاتحاد الأوروبي9

استضافت بلديتا جنزور وزوارة عدة دورات تدريبية لكوادر طبية حول سبل مواجهة فيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك في إطار مشروع «بلديتي»، الممول من الاتحاد الأوروبي، حسب بيان بعثته لدى ليبيا، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى التحديات المهمة التي تواجهها الكوادر الطبية في ليبيا، والتي كانت سببا في تنظيم سلسلة الدورات تلك.

وقدمت هذه الدورات وكالة الهيئة الطبية الدولية، بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، وحضرها 38 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية عقدت خلال الفترة الماضية، ورشة عمل لنحو 22 مشاركًا من فرق الاستجابة السريعة في بلديات «رجدالين، والجميل، وزوارة، والعجيلات، وزليتن، والمشيعة»

وغطت موضوعات متعلقة بمكافحة الجائحة وتتبع المخالطين، وأخذ العينات، والتدابير الوقائية في العزل المنزلي وإدارة البيانات.