تنظيم دورات لكوادر طبية في جنزور وزوارة حول مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أكتوبر 2020, 02:20 مساء
دورة تدريبية لكوادر طبية في زوارة خلال شهر سبتمبر 2020، (بعثة الاتحاد الأوروبي9

استضافت بلديتا جنزور وزوارة عدة دورات تدريبية لكوادر طبية حول سبل مواجهة فيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك في إطار مشروع «بلديتي»، الممول من الاتحاد الأوروبي، حسب بيان بعثته لدى ليبيا، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار البيان إلى التحديات المهمة التي تواجهها الكوادر الطبية في ليبيا، والتي كانت سببا في تنظيم سلسلة الدورات تلك.

وقدمت هذه الدورات وكالة الهيئة الطبية الدولية، بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية، وحضرها 38 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية عقدت خلال الفترة الماضية، ورشة عمل لنحو 22 مشاركًا من فرق الاستجابة السريعة في بلديات «رجدالين، والجميل، وزوارة، والعجيلات، وزليتن، والمشيعة»

وغطت موضوعات متعلقة بمكافحة الجائحة وتتبع المخالطين، وأخذ العينات، والتدابير الوقائية في العزل المنزلي وإدارة البيانات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيلوسي تريد التحقيق في قدرة ترامب على الحكم.. والرئيس: لا يدعونها مجنونة من فراغ
دولى
جرناز يكشف آخر تطورات التجمع الرياضي ضد الفساد
رياضة محلية
الكبير: تصرفات بومطاري هدفت إلى تضليل الليبيين وتدمير الثقة في النظام المالي
ليبيا
إذاعة فرنسا الدولية ترجح سرقة أموال متعفنة متداولة بفرنسا من «مركزي بنغازي»
ليبيا
غضبة نسائية وحقوقية في الجزائر بعد اغتصاب فتاة وحرقها حية
عربى
الإذاعة والتلفزيون في ليبيا يفقدان الفنان أحمد الغزيوي أحد مؤسسيهما
ثقافة وفن
«CNN»: ترامب يرفض قرار تنظيم المناظرة الثانية «افتراضيا».. وبايدن يقبل
دولى
«رويترز»: قطر طلبت شراء طائرات «إف 35»
عربى
مواجهة بين بنس وهاريس بشأن تعامل إدارة ترامب مع جائحة «كورونا»
دولى
المدعي العام العسكري: محمد هيثم عيسى هرب من منفذ خارج طرابلس بجواز سفر مزور
ليبيا
تونس تتجه لفرض حظر التجول لاحتواء الموجة الثانية من جائحة «كورونا»
عربى
سحب مبلغ مالي ضخم ومخالفة اللوائح.. الشلماني يكشف كواليس مثيرة
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي فترة صلاحية زيت المحرك؟