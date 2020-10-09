إجمالي إصابات «كورونا» في ليبيا يتجاوز 41 ألفا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أكتوبر 2020, 12:05 مساء
عينات خاصة باختبار الكشف عن فيروس «كورونا»، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1076 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الحالات 41 ألف إصابة.

وتماثل 323 مصابا للشفاء، في حين توفي خمسة آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتسلم المركز 3694 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1955 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 126 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 860 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 66 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 222 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 89 عينة. 

إضافة إلى مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 80 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينتين، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 288 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو أربع عينات، ومختبر فرع المركز الوطني يفرن عينتين. 

وبذلك وصل العدد الكلي للإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 41 ألفا و368 حالة، منها 17 ألفا و294 نشطة، وتعافي 23 ألفا و453 مصابا، في حين توفي 621 منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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