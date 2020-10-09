إدارة الرعاية الصحية طرابلس: وصول 500 ألف جرعة تطعيم ضد الإنفلونزا قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أكتوبر 2020, 10:55 صباحا
المدير التنفيذي للتطعيمات بإدارة الرعاية الصحية طرابلس د. الصادق مفتاح البهيليل، 8 أكتوبر 2020، (صحة الوفاق)

أعل المدير التنفيذي للتطعيمات بإدارة الرعاية الصحية طرابلس د. الصادق مفتاح البهيليل، التعاقد على نصف ملون جرعة من تطعيم الإنفلونزا الموسمية، التي من المقرر أن تصل قريبا.

وأوضح أن التطعيمات ستوزع على مستوى ليبيا، كما سيعقبها كميات أخرى ستصل إلى مليون جرعة، حسب حديثه في مقطع فيديو منشور على صفحة وزارة الصحة في حكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وقال البهيليل إن هذا التطعيم ليس له علاقة بفيروس «كورونا المستجد»، ولا يقي منه، كما أنه مخصص لبعض «فئات الاستحقاق»، وهم العاملون في القطاع الطبي وكبار السن والسيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة.

نقص في التطعيمات
وكشف عن وجود نقص في التطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي، بسبب عدم موافقة مصرف ليبيا المركزي على توريد جرعاته، كاشفا عن تأجيل التطعيمات للأطفال من سن 12 سنة بسبب نقص هذا التطعيم، إضافة إلى تطعيم مرض الورم الحليمي.

ونصح البهيليل أولياء الأمور بمتابعة أطفالهم في أخذ ما توافر من تطعيم، وذلك للأعمار من يوم إلى 18 سنة، وويؤجلون غير المتوافر، كاشفا عن توافر تطعيمات للأعمار في سن 6 و15 سنة.

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