33 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أكتوبر 2020, 02:02 صباحا
سرير في مركز العزل الثاني بمصراتة، 16 أبريل 2020، (لجنة مجابهة كورونا ببلدية مصراتة)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة في وقت متأخر الخميس، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وأشارت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى سحب فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة 190 مسحة أنفية بلعومية، موزعة بواقع 172 مسحة داخل مقر الفريق، و18 خارج المقر.

- ارتفاع حصيلة حالات «كورونا» بمراكز العزل بمصراتة إلى 32 حالة

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت اللجنة ارتفاع حصيلة حالات فيروس «كورونا المستجد» المتواجدة في مراكز العزل في مصراتة إلى 32 حالة منذ ظهر الوباء في ليبيا مارس الماضي، بينها 16 حالة في العناية المركزة.

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