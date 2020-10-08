تسجيل 9 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 10:24 مساء
عامل صحي يضع عينة مسحة في أنبوب اختبار في مركز للكشف عن فيروس «كورونا» في الهند، 16 يوليو 2020. (أ ف ب)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، اليوم الخميس، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

جاء ذلك بعد إجراء المختبر المرجعي ببنغازي تحاليل للكشف عن فيروس «كورونا» لـ14 عينة، ليتبين سلبية خمس عينات وإيجابية تسع، حسب البيان رقم «42» المنشور على صفحة اللجنة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتوزعت الحالات الجديدة بواقع أربع من مدينة جالو، واثنتين من أجخرة ومثلهما من شركة الكهرباء (محطة السرير)، وحالة واحدة من أوجلة. وأشارت اللجنة إلى أن جميع الحالات جديدة، معتبرة ذلك مؤشرًا «خطيرًا جدًا».

وقبل يومين، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

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