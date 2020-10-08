دخول الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء لملودة على الشبكة الشرقية

محطة كهرباء لملودة. (الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الموقتة)

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة عن دخول الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء لملودة بمنطقة الجبل الأخضر، مساء اليوم الخميس، إلى الشبكة الكهربائية الشرقية.

وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء لملودة دخلت للشبكة الكهربائية «وهي الان علي حمل( 12 ميجاوات) للاختبارات وبعد التأكيد عليها سوف يتم خلال الأيام القادمة رفع القدرة إلى (25 ميجاوات)».

وأوضحت الهيئة أن محطة كهرباء لملودة «ذات أهمية كبيرة كونها تتوسط منطقة الحمل»، معتبرة أن «دخول هذه الوحدة سيسهم في رفع الجهد في محطة مفترق الطرق (شحات) (جهد 220 ك. ف)».

وقبل قليل، أعلنت الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الموقتة، عن دخول الوحدة الثانية بمحطة كهرباء السرير على الشبكة الكهربائية الشرقية.