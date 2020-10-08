إصابة جديدة بـ«كورونا» في طبرق وحالتا شفاء

مدينة طبرق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الخميس، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى حالتي شفاء من الفيروس.



وأشارت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى أن الحالات المعلن عنها جاءت بعد سحب عدد من العينات دون تحديد عددها، لتكسر بذلك سلسلة مكونة من 48 ساعة لم تسجل فيها طبرق أية إصابات جديدة بالفيروس.

- لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق لليوم الثاني



وسبق أن حذر عضو فريق الرصد والتقصي باللجنة الدكتور أحمد الفزاني من حدوث «موجة جديدة للوباء في طبرق»، موضحًا في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأحد الماضي، أن المدينة شهدت استقرارًا في الحالة الوبائية لنحو أسبوع، قبل أن تعود لتسجيل حالات جديدة منذ مطلع الأسبوع الجاري.