«الرئاسي» يؤكد أهمية استئناف العملية السياسية والاقتصادية والأمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 03:00 مساء
اجتماع المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج، 8 أكتوبر 2020، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أهمية استئناف العملية السياسية والأمنية والاقتصادية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الخميس برئاسة فائز السراج، وحضور نائبي الرئيس أحمد معيتيق وعبدالسلام كاجمان، وعضو المجلس محمد عماري زايد، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وناقش الاجتماع الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، كما جرى تقييم عام للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية.

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وفي سياق آخر، بحث الاجتماع الإجراءات المتخذة لتحسين أداء قطاع الخدمات، والمتابعة المستمرة للشركة العامة للكهرباء للانتهاء من تنفيذ مشاريعها وبرامج صيانة الشبكات، كما تابع الجهود المبذولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ومدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات العلاجية والوقائية والإحترازية المتخذة.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى، في بيان مشترك، اختتام الجولة الثانية من الحوار الليبي الذي عقدت اجتماعاته في مدينة بوزنيقة المغربية، «بالتوصل إلى تفاهمات شاملة حول ضوابط وآليات ومعايير شاغلي المناصب القيادية للمؤسسات السيادية».

وجاء في البيان: «إن وفدي الحوار يضعان محضر التوافقات التي تم التوصل إليها بالجولتين الأولى والثانية رهن إشارة مؤسستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للمضي قدما في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية».

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