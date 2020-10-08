حرس السواحل يتسلم سفينتين بعد صيانتهما في تونس

سفينتان تسلمهما حرس السواحل بعد صيانتهما في تونس، 8 أكتوبر 2020، (بعثة الاتحاد الأوروبي)

تسلم حرس السواحل سفينتين تابعتين له بعد صيانتهما في ميناء بنزرت التونسي، بتمويل من إيطاليا والاتحاد الأوروبي، في إطار صندوق الاتحاد الأوروبي الاتئماني للطوارئ لأفريقيا.

وستعزز السفن قدرات البحث والإنقاذ، ومعالجة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة على طول الساحل الليبي، حسب بيان بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس.

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وقال سفير الاتحاد الأوربي في ليبيا، خوسيه ساباديل، خلال مراسم تسليم السفينتين، إن المشاركة في صيانتها مثال للشراكة والتعاون البناء بين إيطاليا وليبيا، معقبا: «لدينا جميعا مصلحة مشتركة في استقرار وأمن ليبيا، وسيظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بدعم الشعب الليبي في هذا الجهد».

وأعرب مدير حرس السواحل اللواء محمد الفيتوري أحمد، عن امتنانه لدعم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، مشددا على أن «الهدف المشترك هو مكافحة الاتجار والجريمة المنظمة».