أحوال الطقس اليوم: استقرار الأجواء في غالبية المناطق

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد غالبية المناطق طقسا مستقرا اليوم الخميس.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و37 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و29 درجة مئوية وتصل إلى 32 درجة مئوية على أبونجيم.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و32 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و37 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء بها سحب متفرقة، والرياح شمالية خفيفة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و37 درجة مئوية.