سرقة أسلاك بطول 600 متر من خطي كهرباء في العزيزية والجهاد

أسلاك كهرباء هوائية تعرضت للسرقة، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

سرق مجهولون أسلاكا بطول 600 متر من خطي كهرباء في منطقتي العزيزية جنوب طرابلس، والجهاد في مدينة زليتن.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن الواقعتين حدثتا ليل أمس الأربعاء، حيث سرقت أسلاك ضغط عالي بطول 450 مترا من خط الوسط 30 الساعدية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

ويغذي هذا الخط 15 محولا بدائرتي توزيع العزيزية وشمال العزيزية مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل والمزارع.

اقرأ أيضا: سرقة أسلاك كهرباء بطول 2650 مترا على خطي خلة فارس والباعيش

كما سرقت أسلاك بطول 150 مترا على خط الجهاد 5 في المحطة الفرعية بن فايد، ويغذي هذا الخط أربعة محولات، أدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.

وسبق أن حذرت الشركة من «ازدياد أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على الشبكة الكهربائية ومكوناتها خلال الفترة الأخيرة، وفي أكثر من منطقة»، مضيفة أن تلك الوقائع «تتسبب في قطع التيار عن أحياء بأكملها، وإغراقها في ظلام دامس ولساعات طويلة».