لأول مرة في ليبيا.. إطلاق تطبيق لمعرفة نتيجة تحليل «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أكتوبر 2020, 09:00 صباحا

أعلن المجلس البلدي زليتن إطلاق تطبيق لهواتف المحمول، لمعرفة نتائج تحليل الكشف عن فيروس «كورونا» المستجد، يعد الأول من نوعه في ليبيا.

ويمكن من خلال التطبيق للمواطنين والمقيمين في زليتن معرفة نتائج التحليل مباشرة عبر هواتفهم الذكية، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

وقال أحد مبرمجي التطبيق المهندس عبدالرحمن بن عروس إن العمل على هذا التطبيق امتد لأسابيع، إذ يهدف إلى المعاونة في مواجهة الجائحة، مضيفا أن المرحلة التجريبية بدأت ضمن نطاق بلدية زليتن.

وأشار بن عروس إلى تدريب الأطقم الطبية بكل من قسم العزل وفرق الاستجابة وكادر المختبر المرجعي بالبلدية على تشغيل واستخدام التطبيق.

اقرأ أيضا: 19 إصابة جديدة و31 حالة شفاء من «كورونا» في زليتن

ولفت إلى أنه لاقى استحسانا وقبولا من الفرق الطبية الثلاثة؛ لما يوفره من خدمات تعمل على إدارة الجائحة بشكل أسرع من حيث تسهيل تبادل البيانات بين كل منها، وتسهيل تقديم نتائج التحاليل المخبرية إلى المواطنين وتقليل زمن وصولها إليهم.

وسجلت ليبيا 1045 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 14 حالة في زليتن، وذلك حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تونس تتجه لفرض حظر التجول لاحتواء الموجة الثانية من جائحة «كورونا»
عربى
سحب مبلغ مالي ضخم ومخالفة اللوائح.. الشلماني يكشف كواليس مثيرة
رياضة محلية
الفوز بالرئاسة الأميركية يمر عبر مزارع البقر في ويسكونسن
عربى
محمد صلاح يتدخل لإنقاذ مشرد والتصدي لمتنمرين «صورة»
منوعات
إصابة مستشار ترامب بفيروس «كورونا»
دولى
في التسعين .. مقترح دمج أندية الممتاز مع فرق الدرجة الأولى في بطولة واحدة
فيديو
ترامب: رفعت السرية عن وثائق تتعلق بأكبر جريمة سياسية في التاريخ الأميركي
دولى
بوريطة: الجولة الثانية من حوار بوزنيقة انتهت بتوافقات مهمة بين الأطراف الليبية
ليبيا
أضرموا النار فيه.. ضبط المتهمين بقتل عامل أفريقي في تاجوراء
ليبيا
«تويتر» تضع ملصقا تحذيريا على تغريدة لترامب شبه فيها «كوفيد-19» بالإنفلونزا
دولى
«تويتر» تضع ملصقا تحذيريا على تغريدة لترامب شبه فيها «كوفيد-19» بالإنفلونزا
دولى
ماذا قال اجتماع برلين بشأن ليبيا عن محادثات بوزنيقة والغردقة وعوائد النفط؟
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا لا يزال معدل الوفاة بـ«كورونا» لغزا يحير العلماء؟