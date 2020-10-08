لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق لليوم الثاني

مدينة طبرق, (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت اللجنه الاستشارية الطبية طبرق، الخميس، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» لليوم الثاني على التوالي.

وقال اللجنة في بيانها رقم «59» المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها لم تسجل أية إصابات بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية، دون الإعلان عن حالات شفاء أو وفيات جديدة.

- لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في طبرق

وسبق أن حذر عضو فريق الرصد والتقصي باللجنة الدكتور أحمد الفزاني، من حدوث «موجة جديدة للوباء في طبرق»، موضحًا في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الأحد الماضي، أن المدينة شهدت استقرارًا في الحالة الوبائية لنحو أسبوع، قبل أن تعود لتسجيل حالات جديدة منذ مطلع الأسبوع الجاري.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مدينة طبرق إلى 219 حالة، من بين الحالات المسجلة 156 متعافيا، إضافة إلى 23 حالة نشطة، و40 حالة وفاة.